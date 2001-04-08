Васильева Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1912

Дата смерти

08.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1912

Отец: Никитин Василий

Мать: Ефремова Варвара

Рождение ребёнка
11.08.1937

Сын: Иванов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич

Рождение ребёнка
12.11.1938

Дочь: Иванова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич

Рождение ребёнка
25.04.1941

Дочь: Иванова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич

Рождение ребёнка
07.09.1946

Сын: Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич

Рождение ребёнка
15.01.1950

Дочь: Иванова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич

Рождение ребёнка
15.01.1950

Дочь: Иванова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич

Рождение ребёнка
03.03.1952

Сын: Клементьев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич

Рождение ребёнка
16.12.1953

Сын: Клементьев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич

Рождение ребёнка
14.12.1955

Сын: Иванов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич

Рождение ребёнка
10.07.1957

Сын: Клементье Юрий Иванович

Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич

Смерть
08.04.2001
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