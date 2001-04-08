Васильева Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1912
Дата смерти08.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1912
Отец: Никитин Василий
Мать: Ефремова Варвара
Рождение ребёнка
11.08.1937
Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
12.11.1938
Дочь: Иванова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
25.04.1941
Дочь: Иванова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
07.09.1946
Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
15.01.1950
Дочь: Иванова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
15.01.1950
Дочь: Иванова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
03.03.1952
Сын: Клементьев Валентин Иванович
Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
16.12.1953
Сын: Клементьев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
14.12.1955
Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
10.07.1957
Отец ребёнка: Клементьев Иван Клементьевич
Смерть
08.04.2001