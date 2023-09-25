Котельникова-Занина Лидия Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1973
Дочь: Котельникова-Ондер Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Котельников Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1977
Сын: Котельников Юрий Александрович
Отец ребёнка: Котельников Александр Васильевич