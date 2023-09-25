Котельникова-Занина Лидия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова-Занина Лидия Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников Александр Васильевич

Рождение ребёнка
21.05.1973

Дочь: Котельникова-Ондер Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Котельников Александр Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1977

Сын: Котельников Юрий Александрович

Отец ребёнка: Котельников Александр Васильевич

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