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Меньшиков Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшиков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Меньшикова (Петрова) Матрона

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньшикова (Кузнецова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Меньшикова (Петрова) Матрона

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньшикова (Григорьева) Мария михайловна

Мать ребёнка: Меньшикова (Петрова) Матрона

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньшикова (Бельчикова) Августа Михайловна

Мать ребёнка: Меньшикова (Петрова) Матрона

Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Меньшикова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Меньшикова (Петрова) Матрона

Ивановское, Кологривский уезд, Костромская область
В метрической книге дата рождения 7 августа
Смерть
Неизвестно

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