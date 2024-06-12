Меньшиков Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньшиков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшиков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Меньшикова (Петрова) Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньшикова (Кузнецова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Меньшикова (Петрова) Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньшикова (Григорьева) Мария михайловна
Мать ребёнка: Меньшикова (Петрова) Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньшикова (Бельчикова) Августа Михайловна
Мать ребёнка: Меньшикова (Петрова) Матрона
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Меньшикова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Меньшикова (Петрова) Матрона
В метрической книге дата рождения 7 августа
Смерть
Неизвестно