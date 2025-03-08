Лумбина Софья Иванова Между 1773 и 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лумбина Софья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1773 и 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Между 1771 и 1781 г.р.

Дети

1799 г.р.
Между 1801 и 1806 г.р.
Между 1801 и 1803 г.р.
Между 1805 и 1806 г.р.
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Около 1816 г.р.

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1781

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лумбин Петр Луппин

Рождение ребёнка
06.12.1799

Сын: Лумбин Николай Петров

Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
д. Аникиевская. В ревизии 1834 года 33 года.
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1806

Сын: Лумбин Мина Петров

Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В исповедной росписи 1861 года - 55 лет д. Аникиевская
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1803

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В ревизии 1816 записана, как дочь Петра Луппина, д. Аникиевсой, 15 лет.
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Сын: Филипп Петров

Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В ревизии 1816 д. Аникиевская (она же Другая река).Без фамилии 10 лет.
Рождение ребёнка
Около 1812

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
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Упоминание
1814
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В исповедальной ведомости д. Аникиевской: Жена Петра Лумбина Софья Иванова, 41 год.
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Парасковья Петрова

Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В ревизии 1834 - 18 лет.
Рождение ребёнка
Около 1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
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Рождение ребёнка
Около 1821

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
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Упоминание
1834
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В ревизии 1834 54 года.
Упоминание
1861
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В исповедной росписи 1861 года - вдова 1 бр.
Смерть
Неизвестно

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