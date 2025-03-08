Лумбина Софья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1773 и 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1773 и 1781
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лумбин Петр Луппин
Рождение ребёнка
06.12.1799
Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин
д. Аникиевская. В ревизии 1834 года 33 года.
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1806
Сын: Лумбин Мина Петров
Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин
В исповедной росписи 1861 года - 55 лет д. Аникиевская
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1803
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин
В ревизии 1816 записана, как дочь Петра Луппина, д. Аникиевсой, 15 лет.
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Сын: Филипп Петров
Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин
В ревизии 1816 д. Аникиевская (она же Другая река).Без фамилии 10 лет.
Рождение ребёнка
Около 1812
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Упоминание
1814
В исповедальной ведомости д. Аникиевской: Жена Петра Лумбина Софья Иванова, 41 год.
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Парасковья Петрова
Отец ребёнка: Лумбин Петр Луппин
В ревизии 1834 - 18 лет.
Рождение ребёнка
Около 1818
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Рождение ребёнка
Около 1821
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Упоминание
1834
В ревизии 1834 54 года.
Упоминание
1861
В исповедной росписи 1861 года - вдова 1 бр.
Смерть
Неизвестно