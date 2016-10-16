Молитвин Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1945
Дата смерти16.10.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1945
Отец: Молитвин Константин Федорович
Мать: Молитвина Ксения
Рождение ребёнка
14.08.1988
Дочь: Шуткова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Триколич Людмила Ивановна
Тушкановский, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.2016