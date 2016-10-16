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Молитвин Виктор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1945

Дата смерти

16.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1945

Отец: Молитвин Константин Федорович

Мать: Молитвина Ксения

Рождение ребёнка
14.08.1988

Дочь: Шуткова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Триколич Людмила Ивановна

Тушкановский, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Триколич Людмила Ивановна

Смерть
16.10.2016
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