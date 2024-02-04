Хамидуллин Асмат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Асмат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Хамидуллина Майта Айтмухаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Ташмухамет Асматовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Биктимир Асматович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиннура Асматовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибинур Асматовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбинур Асматовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диляфрус Асматовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майнур Асматовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольнур Асматовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Таштимир Асматович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирдаус Асматовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Дилюс Асматович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Зиннур Асматович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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