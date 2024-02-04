Хамидуллин Асмат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Ташмухамет Асматовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Биктимир Асматович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиннура Асматовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибинур Асматовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбинур Асматовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диляфрус Асматовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майнур Асматовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольнур Асматовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Таштимир Асматович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирдаус Асматовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Дилюс Асматович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Зиннур Асматович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно