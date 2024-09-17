(Паршова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1908
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1908
Отец: Паршов Михаил Егорович
Мать: Паршова ?
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 494
Место жительства
Неизвестно
Глесково, Чебсарский район, Северный край
Смерть
После 1915