(Паршова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паршова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1908

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1908

Отец: Паршов Михаил Егорович

Мать: Паршова ?

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 494
Место жительства
Неизвестно
Глесково, Чебсарский район, Северный край
Смерть
После 1915

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