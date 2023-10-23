Агусев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Агусева) ? Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Буготак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно