Агусев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгусев Константин

Агусев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агусева (Каличенко) Евдокия (Дуся) Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Агусева) ? Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Буготак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.