Тышлек ЧАЛИШ Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1906
Дата смерти22.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1906
Крещение
22.06.1906
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-162,зап.-39,ГАДР,Ф - 426-1-10. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Стефана Барьяхтара сын-Серафим и Вера Тохтамышева
Смерть
22.08.1942
Зап.ФР ,ком.отд. лейтенант 1058 сп,264 сд,3 ТА ,убит в бою
Причина смерти: На войне - убит в бою | ЦАМО РФ,Ф-58-818883-40,отношение ОК 3ТА № 0348 от 22.09.1942г.