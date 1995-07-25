Харитонов Максим Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Максим Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1900

Дата смерти

25.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1900

Отец: Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонава Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Веселова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Евгения Максимовна

Мать ребёнка: Веселова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Анна Петровна

Смерть
25.07.1995
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