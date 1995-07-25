Харитонов Максим Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1900
Дата смерти25.07.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1900
Отец: Харитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонава Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Веселова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Евгения Максимовна
Мать ребёнка: Веселова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веселова Анна Петровна
Смерть
25.07.1995