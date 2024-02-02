Коньков Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коньков Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1956

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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