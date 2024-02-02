Коньков Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1956
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности