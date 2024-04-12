Наумов Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения02.12.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1961
Отец: Наумов Юрий Иванович
Мать: Наумова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
22.03.1989
Дочь: Бессонова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Наумова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
18.04.1991
Сын: Наумов Александр Александрович
Мать ребёнка: Наумова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно