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Наумов Александр Юрьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1961

Отец: Наумов Юрий Иванович

Мать: Наумова Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1989

Дочь: Бессонова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Наумова Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.04.1991

Сын: Наумов Александр Александрович

Мать ребёнка: Наумова Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Елена Владимировна

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