Дудоров Аркадий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудоров Аркадий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.77

Сын: Дудоров Евгений Аркадьевич

Мать ребёнка: Дудорова (Владимирова) Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
30.04.1965

Дочь: Горбатенко (Дудорова) Елена Аркадьевна

Мать ребёнка: Дудорова (Владимирова) Любовь Викторовна

Смерть
Неизвестно

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