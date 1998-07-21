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Никитин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1958

Дата смерти

21.07.1998

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1961 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина-Никитина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1981

Сын: Никитин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Никитина-Никитина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина-Никитина Галина Ивановна

Смерть
21.07.1998

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