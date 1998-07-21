Никитин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1958
Дата смерти21.07.1998
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1981
Сын: Никитин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Никитина-Никитина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина-Никитина Галина Ивановна
Смерть
21.07.1998