Копту Анна Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Копту Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копту Николай Георгиевич

Мать: Осипов Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кэпэцинэ Галина Васильевна

Отец ребёнка: Кэпэцинэ Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кэпэцинэ Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Кэпэцинэ Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кэпэцинэ Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кэпэцинэ Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кэпэцинэ Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кэпэцинэ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кэпэцинэ Василий

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