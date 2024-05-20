Копту Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копту Николай Георгиевич
Мать: Осипов Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кэпэцинэ Галина Васильевна
Отец ребёнка: Кэпэцинэ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кэпэцинэ Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Кэпэцинэ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кэпэцинэ Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кэпэцинэ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кэпэцинэ Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кэпэцинэ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кэпэцинэ Василий