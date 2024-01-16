Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Круглов Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1890
Мать ребёнка: Круглова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
21.03.1892
Дочь: Круглова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Круглова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
10.08.1894
Дочь: Круглова Василиса Кузьминична
Мать ребёнка: Круглова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
19.08.1896 или 1898
Мать ребёнка: Круглова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
07.08.1904
Дочь: Круглова Васса Кузьминична
Мать ребёнка: Круглова Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно