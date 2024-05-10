Мильштейн Енох Авраамович 13.06.1915 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн Енох Авраамович

Место рождения

слобода Николаевская, г. Красноярск, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.06.1915 ст.

Дата смерти

24.08.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1915 ст.

Отец: Мильштейн Авраам Львович

Мать: Мильштейн Ита-Лея Авраамовна (Авраам-Ицхоковна)

слобода Николаевская, г. Красноярск, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 209об
Смерть
24.08.1915 ст.
слобода Николаевская, г. Красноярск, Енисейская губерния, Российская империя
Причина смерти: «От детского маразма» | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 310об

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