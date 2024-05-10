Мильштейн Енох Авраамович
Место рожденияслобода Николаевская, г. Красноярск, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения13.06.1915 ст.
Дата смерти24.08.1915 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1915 ст.
слобода Николаевская, г. Красноярск, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 209об
Смерть
24.08.1915 ст.
слобода Николаевская, г. Красноярск, Енисейская губерния, Российская империя
Причина смерти: «От детского маразма» | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 310об