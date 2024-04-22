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Литвин Вульф Йоселевич

Место рождения

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Литвин Йоссель Давидович

Мать: Литвина Фрайдель

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Литвина Лея Вульфовна

Мать ребёнка: Литвина Шпринца

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Литвина Михля Вульфовна

Мать ребёнка: Литвина Шпринца

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Литвина Шифра Вульфовна

Мать ребёнка: Литвина Шпринца

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Литвин Израиль Вульфович

Мать ребёнка: Литвина Штиа Семафилеева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Литвин Йоссель Перасль Вульфович

Мать ребёнка: Литвина Шпринца

Рождение ребёнка
1859

Сын: Литвин Юда Вульфович

Мать ребёнка: Литвина Штиа Семафилеева

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Литвина Хая Вульфовна

Мать ребёнка: Литвина Штиа Семафилеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Давид Вульфович

Мать ребёнка: Литвина Штиа Семафилеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина Штиа Семафилеева

Смерть
Неизвестно
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