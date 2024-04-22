Литвин Вульф Йоселевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Литвин Йоссель Давидович
Мать: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Литвина Лея Вульфовна
Мать ребёнка: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Литвина Михля Вульфовна
Мать ребёнка: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Литвина Шифра Вульфовна
Мать ребёнка: Литвина Шпринца
Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Литвина Штиа Семафилеева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Литвин Йоссель Перасль Вульфович
Мать ребёнка: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
1859
Сын: Литвин Юда Вульфович
Мать ребёнка: Литвина Штиа Семафилеева
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Литвина Хая Вульфовна
Мать ребёнка: Литвина Штиа Семафилеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литвина Штиа Семафилеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвина Штиа Семафилеева
Смерть
Неизвестно