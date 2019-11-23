Базегская (Лысенко) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1944
Дата смерти23.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1966
Сын: Базегский Игорь Викторович
Отец ребёнка: Базегский Виктор Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1969
Сын: Базегский Владимир Викторович
Отец ребёнка: Базегский Виктор Петрович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Базегский Сергей Викторович
Отец ребёнка: Базегский Виктор Петрович
Рождение ребёнка
1973
Сын: Базегский Василий Викторович
Отец ребёнка: Базегский Виктор Петрович
Смерть
23.11.2019