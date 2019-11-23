Базегская (Лысенко) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазегская (Лысенко) Валентина Андреевна

Базегская (Лысенко) Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1944

Дата смерти

23.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базегский Виктор Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1966

Сын: Базегский Игорь Викторович

Отец ребёнка: Базегский Виктор Петрович

Рождение ребёнка
18.07.1969

Сын: Базегский Владимир Викторович

Отец ребёнка: Базегский Виктор Петрович

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
1970

Сын: Базегский Сергей Викторович

Отец ребёнка: Базегский Виктор Петрович

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
1973

Сын: Базегский Василий Викторович

Отец ребёнка: Базегский Виктор Петрович

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Смерть
23.11.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.