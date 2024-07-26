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Тимофеева Лариса Николаевна

Место рождения

г. Астрахань

Дата рождения

03.01.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.
1987 г.р.

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1953

Отец: не указан

Мать: Тимофеева Таисия Михайловна

г. Астрахань
Бракосочетание
16.06.1972

Муж: Казимиров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
08.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казимиров Николай Васильевич

г. Астрахань
Рождение ребёнка
13.05.1976

Сын: Казимиров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Казимиров Николай Васильевич

г. Астрахань
Рождение ребёнка
22.05.1987

Дочь: Щербакова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Казимиров Николай Васильевич

г. Астрахань

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