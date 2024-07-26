Тимофеева Лариса Николаевна
Место рожденияг. Астрахань
Дата рождения03.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1953
Отец: не указан
г. Астрахань
Бракосочетание
16.06.1972
Рождение ребёнка
08.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казимиров Николай Васильевич
г. Астрахань
Рождение ребёнка
13.05.1976
Сын: Казимиров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Казимиров Николай Васильевич
г. Астрахань
Рождение ребёнка
22.05.1987
Дочь: Щербакова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Казимиров Николай Васильевич
г. Астрахань