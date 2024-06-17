Панфилов Борис Александрович
Место рожденияМосква, Бакунинская улица 57/24
Дата рождения1924
Дата смерти03.01.1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Панфилов Александр
Москва, Бакунинская улица 57/24
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
19.08.1942
Москва, Бауманский РВК
Рождение ребёнка
10.06.1952
Сын: Панфилов Александр Борисович
Мать ребёнка: Панфилова (Проценко) Надежда Анникеевна
ЗАГС Дзержинского района г.Москвы
Смерть
03.01.1981
Пролетарский отдел ЗАГС