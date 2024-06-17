Панфилов Борис Александрович 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панфилов Борис Александрович

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Место рождения

Москва, Бакунинская улица 57/24

Дата рождения

1924

Дата смерти

03.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Панфилов Александр

Мать: Нарядчикова Прасковья Ивановна

Москва, Бакунинская улица 57/24
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова (Проценко) Надежда Анникеевна

Военная служба
19.08.1942
Москва, Бауманский РВК
Рождение ребёнка
10.06.1952

Сын: Панфилов Александр Борисович

Мать ребёнка: Панфилова (Проценко) Надежда Анникеевна

ЗАГС Дзержинского района г.Москвы
Смерть
03.01.1981
Пролетарский отдел ЗАГС

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