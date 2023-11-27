Годлевский Станислав Юлианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годлевский Станислав Юлианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1905

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1905

Отец: Годлевский Юлиан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Годлевская Вера Альбертовна

Зелёный Гай, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Годлевская Вера Альбертовна

Рождение ребёнка
03.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Годлевская Вера Альбертовна

Работа или профессия
Неизвестно
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