Ажар Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1824
Муж: Ажар Адам Назарович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Ажар) Вера Адамовна
Отец ребёнка: Ажар Адам Назарович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ажар Адам Назарович
Рождение ребёнка
24.01.1838
Дочь: (Ажар) Ксения Адамовна
Отец ребёнка: Ажар Адам Назарович
Рождение ребёнка
06.08.1839
Отец ребёнка: Ажар Адам Назарович
Смерть
Неизвестно