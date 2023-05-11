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Ажар Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1824

Муж: Ажар Адам Назарович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Ажар) Вера Адамовна

Отец ребёнка: Ажар Адам Назарович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ажар Василий Адамович

Отец ребёнка: Ажар Адам Назарович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.01.1838

Дочь: (Ажар) Ксения Адамовна

Отец ребёнка: Ажар Адам Назарович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.08.1839

Сын: Ажар Емельяна Адамович

Отец ребёнка: Ажар Адам Назарович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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