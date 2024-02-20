Бородаева (Винникова) Мария Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородаева (Винникова) Мария Евстафьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Винников Евстафий Филиппович

Мать: Винникова Мария Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый
Бракосочетание
10.01.1892

Муж: Бородаев Феодосий Иванович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
До 1892

Муж: 1-Й Брак

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шемигон Анна Феодосиевна

Отец ребёнка: Бородаев Феодосий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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