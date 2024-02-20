Бородаева (Винникова) Мария Евстафьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый
Бракосочетание
10.01.1892
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
До 1892
Муж: 1-Й Брак
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шемигон Анна Феодосиевна
Отец ребёнка: Бородаев Феодосий Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно