Палкин Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкин Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Палкин Дмитрий Еремеев

Мать: не указана

Смерть
После 1811
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