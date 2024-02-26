Леонова Анна Никитина (Чна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Федот Андреев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: (Леонова) Прасковья Федотова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Федот Андреев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1733
Отец ребёнка: Леонов Федот Андреев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Леонов Афанасий Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Федот Андреев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Леонов Спиридон Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Федот Андреев (Ич)
Смерть
Неизвестно