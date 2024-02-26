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Леонова Анна Никитина (Чна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Федот Андреев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Федот Андреев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: (Леонова) Прасковья Федотова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Федот Андреев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Леонов Иван Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Федот Андреев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Леонов Афанасий Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Федот Андреев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Федот Андреев (Ич)

Смерть
Неизвестно

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