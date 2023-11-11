Сушкова (Каштанова) Галина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Каштанова) Галина Ильинична

Место рождения

Алтайский край Змеиногорский район Карамышево

Дата рождения

20.04.1939

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939

Отец: Каштанов Илья Анисимович

Мать: Каштанова Ирина Георгиевна/Егоровна

Алтайский край Змеиногорский район Карамышево
Рождение ребёнка
1963

Сын: Сушков Олег Николаевич

Отец ребёнка: Сушков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
27.10.1966

Дочь: Шереметьева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сушков Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушков Николай Николаевич

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