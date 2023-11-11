Сушкова (Каштанова) Галина Ильинична
Место рожденияАлтайский край Змеиногорский район Карамышево
Дата рождения20.04.1939
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939
Алтайский край Змеиногорский район Карамышево
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Сушков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
27.10.1966
Дочь: Шереметьева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сушков Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно