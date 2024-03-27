(Алия Кызы) Муглифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алия Кызы) Муглифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аит Улы Алия

Мать: Фатима

Рождение ребёнка
1861

Сын: Хайретдинов Люкманхаким Мухаметжанович

Отец ребёнка: Хабибулла Мухаметжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайретдинов Жалалетдин

Отец ребёнка: Хабибулла Мухаметжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайретдинов Мухаметрахим

Отец ребёнка: Хабибулла Мухаметжан

Смерть
Неизвестно
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