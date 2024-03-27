(Алия Кызы) Муглифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аит Улы Алия
Мать: Фатима
Рождение ребёнка
1861
Сын: Хайретдинов Люкманхаким Мухаметжанович
Отец ребёнка: Хабибулла Мухаметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хабибулла Мухаметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хабибулла Мухаметжан
Смерть
Неизвестно