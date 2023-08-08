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Кушкин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1916

Дата смерти

21.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1916

Отец: Кушкин Николай Сергеевич

Мать: Кушкина Анна Александровна

Рождение ребёнка
03.09.1947

Сын: Кушкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кушкина Елизавета Ивановна

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кушкина Елизавета Ивановна

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.04.1954

Сын: Кушкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кушкина Елизавета Ивановна

Смерть
21.12.1983
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