Кушкин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1916
Дата смерти21.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1916
Рождение ребёнка
03.09.1947
Сын: Кушкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кушкина Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
31.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кушкина Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1954
Сын: Кушкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кушкина Елизавета Ивановна
Смерть
21.12.1983