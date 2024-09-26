Кобзев Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Кобзев Василий Иванов
Мать: Кобзева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзева Акилина
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: (Кобзева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кобзева Акилина
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Кобзева Акилина
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: (Кобзева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кобзева Акилина
Смерть
Неизвестно