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Кобзев Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Кобзев Василий Иванов

Мать: Кобзева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Акилина

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: (Кобзева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кобзева Акилина

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кобзев Василий Иванович

Мать ребёнка: Кобзева Акилина

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: (Кобзева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кобзева Акилина

Смерть
Неизвестно

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