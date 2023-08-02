Гордеев Кондрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Организовал с братьями ТОЗ (товарищество по обработке земли) были овцы, лошади, сельхозинвентарь, земля
Рождение ребёнка
04.02.1913
Сын: Гордеев Евгений
Мать ребёнка: гордеева (Гордеев) Евдокия
Зуя, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Иммиграция
Между 1927 и 1928
Был раскулачен и сослан на Урал
Смерть
Неизвестно