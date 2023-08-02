Гордеев Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев Кондрат

Гордеев Кондрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: гордеева (Гордеев) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: гордеева (Гордеев) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: гордеева (Гордеев) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: гордеева (Гордеев) Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Организовал с братьями ТОЗ (товарищество по обработке земли) были овцы, лошади, сельхозинвентарь, земля
Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Гордеев Евгений

Мать ребёнка: гордеева (Гордеев) Евдокия

Зуя, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Иммиграция
Между 1927 и 1928
Был раскулачен и сослан на Урал
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.