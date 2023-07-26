Красников Захарий Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Красников Константин Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Февронья Васильева
Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Красникова Матрона Захарова
Мать ребёнка: Февронья Васильева
Смерть
Неизвестно