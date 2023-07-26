Красников Захарий Константинов 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красников Захарий Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Красников Константин Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Красников Иван Захаров

Мать ребёнка: Февронья Васильева

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Красникова Матрона Захарова

Мать ребёнка: Февронья Васильева

Смерть
Неизвестно

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