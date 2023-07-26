Едришенская Агрипина Калинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едришенская Агрипина Калинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Шадрин Иван Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шадрин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шадрин Иван Кириллович

Рождение ребёнка
08.03.1925

Дочь: Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна

Отец ребёнка: Шадрин Иван Кириллович

Верхний Шаранай, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шадрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шадрин Иван Кириллович

Смерть
1932

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