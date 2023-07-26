Едришенская Агрипина Калинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Шадрин Иван Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Шадрин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
08.03.1925
Дочь: Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна
Отец ребёнка: Шадрин Иван Кириллович
Верхний Шаранай, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шадрин Иван Иванович
Отец ребёнка: Шадрин Иван Кириллович
Смерть
1932