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Голдырев Николай Витальевич

Место рождения

нижнеудинск

Дата рождения

25.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

нГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1965

Отец: Голдырев Виталий Иванович

Мать: Голдырева (Чернышенко) Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1985

Жена: Голдырева (Иванова) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1986

Сын: Голдырев Роман Николаевич

Мать ребёнка: Голдырева (Иванова) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1989

Дочь: Завьялова (Голдырева) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Голдырева (Иванова) Светлана Ивановна

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