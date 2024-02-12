Голдырев Николай Витальевич
Место рождениянижнеудинск
Дата рождения25.03.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1965
Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1985
Рождение ребёнка
05.04.1986
Сын: Голдырев Роман Николаевич
Мать ребёнка: Голдырева (Иванова) Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1989
Дочь: Завьялова (Голдырева) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Голдырева (Иванова) Светлана Ивановна