Бородин Филипп Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Филипп Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Бородин Тарас Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Бородин Меркул? Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости | Нет в ревизии Яркуля за 1851 год, вероятно, переехали до 1836 года
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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