Бородин Филипп Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Бородин Тарас Никитич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бородин Меркул? Филиппович
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости | Нет в ревизии Яркуля за 1851 год, вероятно, переехали до 1836 года
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно