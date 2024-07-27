Чудинов Ефим Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чудинова Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудинова Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудинов Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудинова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна
Смерть
Неизвестно