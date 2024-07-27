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Чудинов Ефим Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чудинов Тихон Фролович

Мать: Чудинова Аксинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудинова Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудинова Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудинова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинова Иван Ефимович

Мать ребёнка: Чудинова Марья Петровна

Смерть
Неизвестно

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