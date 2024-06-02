Стародубцева Агрипина Евтихиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Агрипина Евтихиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Стародубцев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Стародубцев Иван Алексеев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1918

Дочь: (Стародубцева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Стародубцев Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно

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