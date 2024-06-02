Стародубцева Агрипина Евтихиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1913
Сын: Стародубцев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Стародубцев Иван Алексеев
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1918
Дочь: (Стародубцева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Стародубцев Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно