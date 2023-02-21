Ходырев Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752 ст.
Дата смерти1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: Ходырев Иван Маркович
Мать: Ходырева Анна Титовна
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Ходырев Аверкий Яковлевич
Мать ребёнка: Ходырева Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Ходырева Парасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Ходырева Парасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Палагея Яковлевна
Мать ребёнка: Ходырева Парасковья Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1827 ст.