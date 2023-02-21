Ходырев Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырев Яков Иванович

Ходырев Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: Ходырев Иван Маркович

Мать: Ходырева Анна Титовна

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Ходырев Аверкий Яковлевич

Мать ребёнка: Ходырева Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Ходырева Парасковья Антоновна

Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Ходырева Парасковья Антоновна

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Палагея Яковлевна

Мать ребёнка: Ходырева Парасковья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Парасковья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Татьяна Никифоровна

Смерть
1827 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close