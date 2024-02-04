Розанов Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Розанов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
1895
Сын: Розанов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Розанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1897
Сын: Розанов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Розанова Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно