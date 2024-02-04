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Розанов Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Розанов Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Наталья Васильевна

Бракосочетание
1884

Жена: Розанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Розанов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Розанова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1897

Сын: Розанов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Розанова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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