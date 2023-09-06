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Бальчуков Артемий Логинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1890

Дата смерти

11.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1890

Отец: Бальчуков Логин Васильевич

Мать: Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анфиса (не точно) (не точно)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бальчукова (Морозова (Шмакова)) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Бальчуков Вячеслав Артемович

Мать ребёнка: Бальчукова (Морозова (Шмакова)) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1919

Дочь: (Бальчуков) Зоя Артемьевна

Мать ребёнка: Бальчукова (Морозова (Шмакова)) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1925

Сын: Бальчуков Алексей

Мать ребёнка: Бальчукова (Морозова (Шмакова)) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.1932

Сын: Бальчуков Владимир Артемьевич

Мать ребёнка: Бальчукова (Морозова (Шмакова)) Евдокия Васильевна

Смерть
11.02.1977

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