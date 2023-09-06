Бальчуков Артемий Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1890
Дата смерти11.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1915
Рождение ребёнка
20.11.1919
Дочь: (Бальчуков) Зоя Артемьевна
Мать ребёнка: Бальчукова (Морозова (Шмакова)) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1925
Сын: Бальчуков Алексей
Мать ребёнка: Бальчукова (Морозова (Шмакова)) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1932
Смерть
11.02.1977