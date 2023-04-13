Klein (Kunstler) Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klein (Kunstler) Helena

Место рождения

Kraków, Lesser Poland Voivodeship Poland

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Kraków, Lesser Poland Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
31.07.1912

Сын: Klein Alexander

Отец ребёнка: Klein Abraham

Gmina Chrzanów, Lesser Poland Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Klein Abraham

Смерть
Около 1943
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