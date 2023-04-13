Klein (Kunstler) Helena
Место рожденияKraków, Lesser Poland Voivodeship Poland
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.07.1912
Сын: Klein Alexander
Отец ребёнка: Klein Abraham
Gmina Chrzanów, Lesser Poland Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Klein Abraham
Смерть
Около 1943