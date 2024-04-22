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Ильинский Дмитрий Иванович

Место рождения

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ильинский Иван Дмитриевич

Мать: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Ильинская Евдокия Александровна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ильинская Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ильинская Евдокия Александровна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Ильинский Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильинская Евдокия Александровна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Работа или профессия
Неизвестно
Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Священник Христорождественской Степуринской церкви.
Смерть
После 1850
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