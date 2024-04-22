Ильинский Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ильинский Иван Дмитриевич
Мать: Ильинская Анна Ивановна
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ильинская Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ильинская Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Ильинский Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильинская Евдокия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Христорождественской Степуринской церкви.
Смерть
После 1850