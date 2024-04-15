Пономарев Игнатий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1856
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пономарев Николай Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Палагея Игнатьевна
Мать ребёнка: Пономарева Афимья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1856