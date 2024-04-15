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Пономарев Игнатий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пономарев Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Палагея Игнатьевна

Мать ребёнка: Пономарева Афимья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Афимья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1856
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