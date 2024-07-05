Екатерина Семеновна 1700 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Афанасий Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврило Михайлович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Борис

Отец ребёнка: Гаврило Михайлович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Иван

Отец ребёнка: Гаврило Михайлович

Смерть
Неизвестно

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