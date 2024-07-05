Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Афанасий Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврило Михайлович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Борис
Отец ребёнка: Гаврило Михайлович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван
Отец ребёнка: Гаврило Михайлович
Смерть
Неизвестно