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Дубина Моисей Максимович

Место рождения

Томская губерния Барнаульский уезд Кулундинская волость с. Нижне ПАЙВА

Дата рождения

1895

Дата смерти

Около 03.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Дубина Максим Трофимович

Мать: Дубина Анна Ивановна

Томская губерния Барнаульский уезд Кулундинская волость с. Нижне ПАЙВА
Военная служба
08.02.1916
рядовой Воинская часть 38-й Сибирский стрелковый полк
тиф
Бракосочетание
Около 1917

Жена: Дубина Александра Елизаровна

Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва
Рождение ребёнка
14.09.1918

Дочь: Петрухина Мария

Мать ребёнка: Дубина Александра Елизаровна

Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Агафонцева Екатерина

Мать ребёнка: Дубина Александра Елизаровна

Рождение ребёнка
06.06.1933

Дочь: Федорченко Зоя по документам Анфиса

Мать ребёнка: Дубина Александра Елизаровна

Место жительства
Около 1935
Омск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилина Анна

Мать ребёнка: Дубина Александра Елизаровна

Смерть
Около 03.11.1957
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