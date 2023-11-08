Дубина Моисей Максимович
Место рожденияТомская губерния Барнаульский уезд Кулундинская волость с. Нижне ПАЙВА
Дата рождения1895
Дата смертиОколо 03.11.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Дубина Максим Трофимович
Мать: Дубина Анна Ивановна
Томская губерния Барнаульский уезд Кулундинская волость с. Нижне ПАЙВА
Военная служба
08.02.1916
рядовой Воинская часть 38-й Сибирский стрелковый полк
тиф
Бракосочетание
Около 1917
Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва
Рождение ребёнка
14.09.1918
Дочь: Петрухина Мария
Мать ребёнка: Дубина Александра Елизаровна
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Агафонцева Екатерина
Мать ребёнка: Дубина Александра Елизаровна
Рождение ребёнка
06.06.1933
Дочь: Федорченко Зоя по документам Анфиса
Мать ребёнка: Дубина Александра Елизаровна
Место жительства
Около 1935
Омск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилина Анна
Мать ребёнка: Дубина Александра Елизаровна
Смерть
Около 03.11.1957