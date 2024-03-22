Кузнецов Савелий (Савва) Варламов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Варлам Феоктистов
Мать: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
15.11.1857 ст.
Дочь: Кузнецова Катерина Савельева
Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова
Рождение ребёнка
18.01.1860 ст.
Сын: Кузнецов Григорий Савельев
Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова
Рождение ребёнка
29.12.1861 ст.
Сын: Кузнецов Георгий Савельев
Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова
Рождение ребёнка
13.01.1864 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова
Рождение ребёнка
07.08.1868 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова
Рождение ребёнка
24.04.1873 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно