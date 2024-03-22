Кузнецов Савелий (Савва) Варламов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Савелий (Савва) Варламов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Варлам Феоктистов

Мать: Прасковья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.11.1857 ст.

Дочь: Кузнецова Катерина Савельева

Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1860 ст.

Сын: Кузнецов Григорий Савельев

Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1861 ст.

Сын: Кузнецов Георгий Савельев

Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1864 ст.

Сын: Кузнецов Ефим Савельевич

Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1868 ст.

Сын: Кузнецов Михей Саввич

Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1873 ст.

Сын: Кузнецов Яков Савельевич

Мать ребёнка: Кузнецова Домна Кириллова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Домна Кириллова

Смерть
Неизвестно
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