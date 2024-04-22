Малыгина Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина Вера Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Елена Александровна

Отец ребёнка: Малыгин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.06.1948

Сын: Малыгин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Малыгин Александр Степанович

Смерть
Неизвестно

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