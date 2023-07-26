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Добрыднева Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1942

Отец: не указан

Мать: Добрыднева Мария Кузьминечна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвасько Фатей Павлович

Рождение ребёнка
07.06.1962

Сын: Хвасько Александр Фатеевич

Отец ребёнка: Хвасько Фатей Павлович

Краснофлотское, Советский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хвасько Фатей Павлович

Краснофлотское, Советский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.02.1971

Сын: Хвасько Анатолий Фатеевич

Отец ребёнка: не указан

Краснофлотское, Советский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.06.1976

Сын: Хвасько Юрий Фатеевич

Отец ребёнка: не указан

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