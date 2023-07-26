Добрыднева Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1942
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1962
Сын: Хвасько Александр Фатеевич
Отец ребёнка: Хвасько Фатей Павлович
Рождение ребёнка
16.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хвасько Фатей Павлович
Рождение ребёнка
06.02.1971
Сын: Хвасько Анатолий Фатеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.06.1976
Отец ребёнка: не указан