Мавра Гаврилова
Место рождения
Дата рождения29.04.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1832 ст.
Отец: Гавриил Миронов
Мать: Степанида Дмитриева
Раскольница
Бракосочетание
21.08.1850 ст.
Муж: Петр Гаврилов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.04.1851 ст.
Сын: Феофан Петров
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Смерть
Неизвестно