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Мавра Гаврилова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.04.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1832 ст.

Отец: Гавриил Миронов

Мать: Степанида Дмитриева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
21.08.1850 ст.

Муж: Петр Гаврилов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.04.1851 ст.

Сын: Феофан Петров

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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