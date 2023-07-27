Sedding Alberta
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sedding Adolph Ans
Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Sedding Erwin Adolph
Отец ребёнка: Sedding Adolph Ans
Рождение ребёнка
Около 1901
Отец ребёнка: Sedding Adolph Ans
Смерть
Неизвестно