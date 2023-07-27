Sedding Alberta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sedding Alberta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Около 1897 г.р.
Около 1901 г.р.

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sedding Adolph Ans

Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Sedding Erwin Adolph

Отец ребёнка: Sedding Adolph Ans

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Sedding Ernest Adolph

Отец ребёнка: Sedding Adolph Ans

Смерть
Неизвестно

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